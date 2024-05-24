Роженицу обвинили в обмане соседок по палате в Актобе

34-летняя актюбинка подозревается в мошенничестве - будучи беременной и находясь в больнице она, по версии следствия, обманула своих соседок по палате, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в управление полиции Актобе обратились две женщины с заявлениями о мошенничестве.

"По словам потерпевших, в начале года они находились в перинатальном центре, где одна из рожениц предложила помощь в оформлении беззалогового кредита в размере 5 млн тенге. Подозреваемая попросила оплатить услуги "помогаек"- 90 тысяч тенге.

Ничего не подозревая, две роженицы перечислили ей на карту требуемую сумму. В итоге потерпевшие остались без денег и обратились в полицию", - говорится в сообщении ведомства.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемой - ею оказалась 34-летняя жительница областного центра. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Ранее в Туркестанской области мужчина передал 300 тыс. тенге знакомому, понадеявшись на безвозмездный кредит, но не дождался обещанного. Был задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве.

В феврале стало известно, что предприниматель из Актобе лишился 2,7 млн тенге. По словам потерпевшего, знакомый обещал ему решить вопрос с установкой овощного киоска на проходном месте, а также пообещал помощь с получением кредита от государства для развития бизнеса, но ничего не сделал. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

Также в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества. Подозреваемый в обмане местных предпринимателей был задержан.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.