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Актюбинец воспользовался наивностью знакомого и получил миллионы тенге

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Грустный мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: MTStock Studio / Getty Images

Предприниматель лишился 2,7 млн тенге, желая открыть торговую точку в проходном месте и получить кредит для развития бизнеса. Подозреваемого в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о факте мошенничества.

"По его словам, знакомый обещал решить вопрос с установкой овощного киоска на проходном месте в Актобе за определенную плату. За это требовалось заплатить 1 млн 400 тыс. тенге", - рассказали подробности в МВД.

Но этим траты предпринимателя не ограничились.

"Еще обещал помочь с получением кредита от государства для развития бизнеса в размере 100 млн тенге. Потребовал сумму за услугу - 1 млн 300 тыс. тенге", - также пояснили в ведомстве.

Общий ущерб составил 2,7 млн тенге. Сообщается, что после получения денежной суммы подозреваемый стал избегать предпринимателя.

"Сотрудниками полиции установлен актюбинец, который сознался в том, что воспользовался наивностью потерпевшего", - отметили в МВД.

Согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Ранее стало известно, что в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества. Общий ущерб составил 7 млн тенге. Подозреваемый задержан.

А сотрудник инспекции транспортного контроля просил 1 млн тенге в месяц у предпринимателя за покровительство при грузоперевозках. При этом он осознавал, что обеспечить на постоянной основе беспрепятственный проезд фурам не сможет, то есть просто обманул его. Суд в Актобе приговорил экс-госслужащего к штрафу в 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062441-aktyubinets-vospolzovalsya-naivnostyu-znakomogo-i-poluchil-milliony-tenge/

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