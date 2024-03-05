Казахстанец заплатил деньги, но спустя год так и не дождался обещанного

В Туркестанской области мужчина передал 300 тыс. тенге знакомому, понадеявшись на безвозмездный кредит, но не дождался обещанного, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Сауранского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятий задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

"Как выяснилось, молодой человек обещал знакомому получить безвозмездный кредит от государства и взял 300 тыс. тенге. Однако спустя год потерпевший не дождался ни обещанного, ни возврата денег", - пояснили в МВД.

Сообщается, что стражи порядка также установили причастность подозреваемого к трем аналогичным фактам мошенничества.

"Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 1 млн тенге. Полученные обманным путем деньги подозреваемый потратил на свои нужды", - отметили в МВД.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В феврале стало известно, что предприниматель из Актобе лишился 2,7 млн тенге. По словам потерпевшего, знакомый обещал ему решить вопрос с установкой овощного киоска на проходном месте, а также пообещал помощь с получением кредита от государства для развития бизнеса, но ничего не сделал. Подозреваемого в мошенничестве задержали.