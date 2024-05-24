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"Без ведома матери вывезен в Турцию": трехлетнего малыша вернули в Казахстан

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Ребенок катается на самокате в парке
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

МВД совместно с турецкими коллегами в Анталии был найден и возвращен на родину 3-летний ребенок. Его, как оказалось, без ведома матери вывезли в Турцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz

Как сообщает МВД в Telegram-канале, ребенка удалось разыскать с помощью Интерпола.

"При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину 3-летний ребенок.

Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным ведомства, ребенок с матерью находится в Казахстане.

Ранее сообщалось, что бывший гражданский муж избил жительницу Экибастуза и забрал грудную дочь, которую прятал у родственников на протяжении недели. В итоге суд признал мужчину виновным и арестовал его на 5 суток.

Также мы писали, как в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.

В июне прошлого года в Сети также появилась информация, что в Алматинской области похитили девочку и увезли из одного села в другое. В прокуратуре региона сообщили, что незнакомец 4 июня утром забрал несовершеннолетнюю из села в Жамбылском районе и привез в село в Карасайском районе.

"Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила об этом в УП Карасайского района", – рассказали тогда в надзорном органе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106681-bez-vedoma-materi-vyvezen-v-turciyu-trehletnego-malysha-vernuli-v-kazahstan/

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