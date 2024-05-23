Казахстанец выплатил 285 млн тенге после визита сотрудников АФМ (видео)

В выписке фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды заподозрили жителя области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, данный факт был выявлен Агентством по финансовому мониторингу.

"В ходе расследования установлено, что указанный гражданин организовал и совершил действие по выписке счетов-фактур с целью извлечения имущественной выгоды от имени подконтрольного ему ТОО в адрес другого ТОО, что повлекло причинение особо крупного ущерба государству", - рассказали в АФМ.

В ходе расследования сумма причиненного ущерба в размере более 285 млн тенге была полностью возмещена.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который осуществлял выписку фиктивных счетов-фактур от имени ТОО "Каз Монтаж Энерджи" на сумму свыше миллиарда тенге. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Также в Карагандинской области было завершено досудебное производство по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сумма ущерба государству составила почти 109 млн тенге.