Мать с двумя детьми не подозревала, чем ей обернется помощь на рынке в Туркестанской области

На рынке в Туркестанской области у маленькой девочки из ушей украли золотые серьги в тот момент, когда ее мать искала такси. Полицейские задержали подозреваемую, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского районного отдела полиции установили 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи.

Выяснилось, что девушка заметила на рынке женщину с двумя детьми, которая искала такси. У потерпевшей на руках, помимо дорожной сумки, был восьмимесячный ребенок, а рядом - двухлетняя дочь.

"Подозреваемая предложила свою помощь и взяла маленького ребенка на руки. Затем проводила их до такси, незаметно для потерпевшей сняла с малышки золотые сережки и скрылась. После сережки сдала в ломбард", - рассказали в МВД.

Стражи порядка изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.

Сережки. Фото: polisia.kz

В настоящее время проводятся следственные действия и выясняется причастность подозреваемой к другим преступлениям.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В начале года жительница Астаны заявила, что из ее квартиры украли золотые украшения на 230 тыс. тенге. Полиция задержала подозреваемого - он оказался другом ее дочери. По данным стражей порядка, мужчина дал признательные показания и сообщил, что похищенные изделия были сданы в ломбард.