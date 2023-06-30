У жительницы Акмолинской области украли золотые изделия на сумму 4 млн тенге

Золотые изделия. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области задержали женщину, подозреваемую в краже 26 золотых украшений на сумму 4 млн тенге, об этом сегодня сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница и сообщила о краже.

Полицейские установили, что у потерпевшей украли 26 золотых изделий на сумму 4 млн тенге и 200 долларов (около 90 тыс. тенге).

По информации МВД, стражи порядка проверили все местные ломбарды и обменные пункты. В результате была задержана 35-летняя женщина. Подозреваемая признала свою вину.

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК, согласно которой, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027037-u-zhitelnitsy-akmolinskoy-oblasti-ukrali-zolotye-izdeliya-na-summu-4-mln-tenge/