Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

У жительницы Акмолинской области украли золотые изделия на сумму 4 млн тенге

Опубликовано:

Золотые изделия
Золотые изделия. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области задержали женщину, подозреваемую в краже 26 золотых украшений на сумму 4 млн тенге, об этом сегодня сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница и сообщила о краже.

Полицейские установили, что у потерпевшей украли 26 золотых изделий на сумму 4 млн тенге и 200 долларов (около 90 тыс. тенге).

По информации МВД, стражи порядка проверили все местные ломбарды и обменные пункты. В результате была задержана 35-летняя женщина. Подозреваемая признала свою вину.

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК, согласно которой, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027037-u-zhitelnitsy-akmolinskoy-oblasti-ukrali-zolotye-izdeliya-na-summu-4-mln-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.