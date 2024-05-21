"Проникал в дом и уезжал на чужом авто": алматинца обвинили в угоне трех машин

33-летнего жителя Алматы задержали по подозрению в угоне автомобилей и квартирных кражах. По версии следствия, он проникал в чужие дома и оттуда уезжал на машине, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

33-летнего жителя Алматы подозревают в угоне сразу трех автомобилей, а также в двух квартирных кражах. Машины полицейские благополучно сумели вернуть законным хозяйкам, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Установлено, что подозреваемый также причастен к двум квартирным кражам: перед тем, как совершить угон, он проникал в чужой дом, похищал ключи от авто и уезжал. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Его личность проверяется на причастность к другим возможным эпизодам", - рассказал замглавы департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Добавим, в конце декабря прошлого года астанчанин сообщил полиции, что у него украли автомобиль - произошло это во время потасовки из-за замечания.

В январе житель Атбасара угнал мусоровоз, будучи в алкогольном опьянении. При задержании он объяснил, что в таком состоянии решил навестить свою подругу. Причем, покидая место преступления, он умудрился еще оторвать дверь в охраняемом здании.

В феврале пьяный астанчанин угнал служебное авто охранного агентства - его арестовали на 20 суток.

Недавно житель Алматы приобрел похищенное авто без документов за 250 тыс. тенге. Подозреваемого в угоне задержали в Актобе при отправке машины эвакуатором новому владельцу.