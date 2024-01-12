Полицейские не оценили поступок акмолинца, решившего съездить к подруге на мусоровозе

В городе Атбасаре полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в угоне мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 10 января в Атбасарском районе сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия. В 02.30 на улице Молдагуловой в Атбасаре стражи порядка заметили грузовик, буксовавший на дороге.

Полицейские решили узнать, не требуется ли помощь. Однако при разговоре 30-летний водитель "МАЗ-5340В2" не смог предоставить документы на право управления данным транспортом. В придачу правоохранители ощутили специфический запах, исходящий от мужчины.

"В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что данное транспортное средство мужчина угнал из гаража промышленной базы, где он работал сторожем. По словам водителя, после употребления алкоголя он решил навестить свою подругу, добравшись до нее на мусоровозе. Причем, покидая место преступления, он умудрился еще оторвать дверь в охраняемом здании", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Оторванная дверь. Фото: ДП Акмолинской области

В отношении мужчины был составлен протокол по ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Суд Атбасаркого района ограничил акмолинца в свободе на 20 дней, учитывая, что у него никогда не было водительских прав.

Кроме того, полицейские начали расследование уголовного дела по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

"Ситуация могла бы закончиться очень трагично, так как пьяный угонщик, управляя грузовым транспортным средством, может совершить ДТП, приводящее к очень плачевным результатам. Благодаря бдительности стражей порядка данное преступление было выявлено еще до того, как об этом узнал хозяин машины", - отметили в полиции.

Добавим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, влечет административный арест на двадцать суток.

А согласно ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.