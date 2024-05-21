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Авто стоимостью в несколько миллионов продали алматинцу за 250 тыс. тенге (видео)

Опубликовано:

Автомобиль угнали в Актобе
Угнанное авто. Кадр из видео: polisia.kz

Житель Алматы приобрел похищенное авто без документов за 250 тыс. тенге. Подозреваемого в угоне задержали в Актобе при отправке машины эвакуатором новому владельцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ночью 19-го апреля со двора многоэтажного дома в Актобе была угнана автомашина Lada Granta. Владелица оценила причиненный ущерб в 3 млн тенге.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Автомобиль" установили подозреваемого и задержали его при отправке автомашины на эвакуаторе в Алматы.

"Как установлено в ходе досудебного расследования, подозреваемый вскрыл дверь автомашины, завел ее, замкнув провода и угнал. Транспортное средство спрятал в гараже знакомого и дал объявление о продаже без документов. Задержанный рассказал, что легковушку продал без документов за 250 тыс. тенге жителю южной столицы", - пояснили в МВД.

По факту угона автомашины проводится досудебное расследование.

В начале мая в Алматинской области стражи порядка устроили погоню за угнанным BMW и задержали 21-летнего парня, подозреваемого в преступлении. Он находился в наркотическом опьянении. Также у него не нашли каких-либо документов, дающих право на управление автотранспортом.

А жителю Караганды полицейские вернули похищенный у него новый автомобиль, который он купил за 12 млн тенге. Машину заметили на одном из проспектов города и задержали патрульные. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что якобы просто хотел прокатиться на дорогом авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104215-avto-stoimostyu-v-neskolko-millionov-prodali-almatincu-za-250-tys-tenge-video/

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