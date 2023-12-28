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Машину астанчанина угнали во время драки

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Мужчина держит руль автомобиля
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Петр Карандашов

Автомобиль угнали у жителя Астаны - произошло это во время потасовки из-за замечания, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

В полиции сообщили, что с заявлением об угоне в органы обратился житель столицы.

Он пояснил, что его Toyota Camry угнали во время потасовки с прохожим. По словам потерпевшего, он и его товарищ находились в машине во дворе дома, когда заметили пьяного мужчину, справлявшего нужду.

Когда парни сделали замечание хулигану, тот, по их словам, отреагировал агрессивно и вступил с ними в словесный конфликт, который перерос в драку.

Во время драки хулиган заметил ключи в замке зажигания и угнал авто. Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Благодаря камерам видеонаблюдения ЦОУ угнанную Toyota обнаружили во дворе дома по проспекту Абылай хана.

Предполагаемого угонщика установили в течение двух часов - им оказался 36-летний астанчанин.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053026-mashinu-astanchanina-ugnali-vo-vremya-draki/

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