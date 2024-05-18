Продавала товары из Китая: астанчанку подозревают в мошенничестве на несколько миллионов (видео)
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В мошенничестве подозревают 32-летнюю жительницу Астаны, которая продавала товары из Китая в соцсетях. Сообщается о 63 обманутых, передает телеканал КТК.
Как сообщает телеканал, предприимчивая жительница столицы продавала товары из Китая в соцсетях — она завлекала клиентов низкими ценами, брала полную предоплату. Однако по итогу никто ничего не получал.
Сейчас сообщается о 63 пострадавших. В основном это жители столичного пригорода.
Все обманутые казахстанцы, как оказалось, состояли в чате 32-летней предпринимательницы, где им предлагалась китайская мебель, техника, одежда и прочие товары по весьма привлекательным ценам.
Отмечается, что сумма ущерба уже превысила несколько миллионов тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.
"По факту мошенничества со стороны 32-летней жительницы города Астаны начато досудебное производство по статье 190, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время потерпевшими признаны 63 человека. Ущерб потерпевших составляет миллионы и сотни тысяч тенге. В очередной раз призываем граждан к бдительности при совершении онлайн-покупок", — сообщила руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.
Источник: КТК
Ранее мы писали, как астанчане хотели через WhatsApp приобрести товары из Китая по оптовым ценам, однако потеряли деньги. В мошенничестве подозревают жительницу Карагандинской области. Сумма причиненного ущерба составила порядка 7 млн тенге.
В апреле жительницу столицы задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 62 млн тенге. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье. В настоящий момент известно о 32 пострадавших, поверивших объявлению о продаже товаров по низкой цене в WhatsApp. Начато досудебное расследование.
А жительница Акмолинской области заплатила 8,5 млн тенге за дешевую посуду из Китая, но товара не дождалась. Ее добавили в WhatsApp-группу, где якобы производилась совместная закупка из КНР. Женщина заинтересовалась и решила сделать заказ на большую сумму, чтобы потом реализовать. Полицейские установили подозреваемую в мошенничестве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102768-prodavala-tovary-iz-kitaya-astanchanku-podozrevayut-v-moshennichestve-na-neskolko-millionov-video/