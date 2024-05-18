Продавала товары из Китая: астанчанку подозревают в мошенничестве на несколько миллионов (видео)

В мошенничестве подозревают 32-летнюю жительницу Астаны, которая продавала товары из Китая в соцсетях. Сообщается о 63 обманутых, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, предприимчивая жительница столицы продавала товары из Китая в соцсетях — она завлекала клиентов низкими ценами, брала полную предоплату. Однако по итогу никто ничего не получал.

Сейчас сообщается о 63 пострадавших. В основном это жители столичного пригорода.

Все обманутые казахстанцы, как оказалось, состояли в чате 32-летней предпринимательницы, где им предлагалась китайская мебель, техника, одежда и прочие товары по весьма привлекательным ценам.

Отмечается, что сумма ущерба уже превысила несколько миллионов тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.

"По факту мошенничества со стороны 32-летней жительницы города Астаны начато досудебное производство по статье 190, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время потерпевшими признаны 63 человека. Ущерб потерпевших составляет миллионы и сотни тысяч тенге. В очередной раз призываем граждан к бдительности при совершении онлайн-покупок", — сообщила руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнар Пинчук.

Источник: КТК

Ранее мы писали, как астанчане хотели через WhatsApp приобрести товары из Китая по оптовым ценам, однако потеряли деньги. В мошенничестве подозревают жительницу Карагандинской области. Сумма причиненного ущерба составила порядка 7 млн тенге.

В апреле жительницу столицы задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 62 млн тенге. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье. В настоящий момент известно о 32 пострадавших, поверивших объявлению о продаже товаров по низкой цене в WhatsApp. Начато досудебное расследование.

А жительница Акмолинской области заплатила 8,5 млн тенге за дешевую посуду из Китая, но товара не дождалась. Ее добавили в WhatsApp-группу, где якобы производилась совместная закупка из КНР. Женщина заинтересовалась и решила сделать заказ на большую сумму, чтобы потом реализовать. Полицейские установили подозреваемую в мошенничестве.