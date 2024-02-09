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Казахстанка лишилась 8,5 млн тенге, желая сэкономить на дешевых товарах из Китая

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Девушка делает покупки в интернете
Девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Акмолинка заплатила 8,5 млн тенге за дешевую посуду из Китая, но товара не дождалась. Полицейские ищут и других пострадавших от такого мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Косшы поступило заявление от 45-летней местной жительницы о том, что 1 января прошлого года неизвестное лицо выманило у нее 8,5 млн тенге.

По факту мошенничества полицейские начали досудебное производство.

"Установлено, что пострадавшую добавили в WhatsApp-группу, где производился общий закуп с Китая. Учитывая, что цены на товары были низкие, женщина заинтересовалась и решила заказать посуду на большую сумму, чтобы потом реализовать", - сообщили подробности в МВД.

Условия покупки были такими, что надо было сразу оплатить всю сумму заказа, что и сделала доверчивая женщина.

"Целый год пострадавшую кормили обещаниями о том, что доставка будет до конца года. Однако наступил новый год, но ни товара, ни возврата денег она не дождалась", - отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Актау.

"Не исключено, что потерпевших может быть больше. Если ситуация Вам знакома, то незамедлительно обратитесь в полицию", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

В начале года сообщалось о жителе области Абай, который обманул людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.

А в Шымкенте мужчина нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Lexus LX 600, откликнулся на него и потерял свои деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.

Ранее казахстанка продала несуществующий сахар на сумму свыше 100 млн тенге, обманув почти 300 жителей Усть-Каменогорска. Женщина, воспользовавшись временными перебоями поставки сахара, не имея продукции и реальной возможности ее приобретения, выставила в WhatsApp объявление о продаже сахара по цене ниже рыночной. За мошенничество ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060134-kazahstanka-lishilas-85-mln-tenge-zhelaya-sekonomit-na-deshevyh-tovarah-iz-kitaya/

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