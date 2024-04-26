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62 млн тенге потеряли казахстанцы из-за объявления в WhatsApp

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Девушка сидит со смартфоном в руках
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: perfectlab / Getty Images

Жительницу Астаны подозревают в мошенничестве на сумму 62 миллиона тенге. В настоящий момент известно о 32 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 16 апреля в отдел полиции Косшы с заявлением о факте мошенничества обратилась жительница Астаны.

"Жительница столицы рассказала о том, что в марте текущего года в общедомовой группе мессенджера WhatsApp малознакомая женщина под предлогом продажи мебели и дорогостоящей посуды по низким ценам завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге", - пояснили в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя столичная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности по ч.2 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.

"В настоящее время за помощью в полицию обратились еще 32 пострадавших от действий подозреваемой. Общая сумма ущерба составила 62 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Департамент полиции настоятельно рекомендовал при совершении покупок через социальные сети обязательно удостоверяться в наличии товара у продавца, обсуждать детали сделки по видеосвязи, а оплату производить после получения товара и его проверки.

Ранее житель Актобе хотел приобрести автомобиль и нашел подходящий вариант в группе WhatsApp. В итоге он лишился более 8 млн тенге, которые внес как предоплату за машину марки Hyundai Tucson. Проводится расследование.

А житель Усть-Каменогорска в групповом чате в WhatsApp назвал знакомую воровкой. Сообщение стало доступным для 93 участников группы. Оскорбленная женщина обратилась в суд, который обязал мужчину выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда.

Добавим, что зачастую мошенники взламывают аккаунты WhatsApp, используя SMS-коды авторизации, которые узнают обманным путем. С помощью взломанного аккаунта своей жертвы злоумышленники рассылают сообщения друзьям, коллегам или родственникам об одолжении денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091533-62-mln-tenge-poteryali-kazahstancy-iz-za-obyavleniya-v-whatsapp/

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