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Более 60 казахстанцев хотели купить дешевый товар из Китая, но остались ни с чем

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Женщина пишет сообщение на телефоне
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Астанчане хотели через WhatsApp приобрести товары из Китая по оптовым ценам, однако потеряли деньги. В мошенничестве подозревают жительницу Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сумма причиненного ущерба составила порядка 7 млн тенге.

"В течение года подозреваемая через дропперов размещала объявления в мессенджере WhatsApp и предлагала различный товар по оптовым ценам. Диапазон товаров, который она обещала клиентам, был внушительным: от мотоциклов до мелкой посуды. Денежные средства покупатели перечисляли дропперам, а они переводили их на карту мошенницы", - пояснили в МВД.

Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто более 60 граждан, но пострадавших может быть гораздо больше. В настоящее время с заявлением в полицию обратились 32 человека.

"В ходе проведения досудебного расследования женщина признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды", - отметили в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В апреле жительницу столицы задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 62 млн тенге. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по этой же статье. В настоящий момент известно о 32 пострадавших, поверивших объявлению о продаже товаров по низкой цене в WhatsApp. Начато досудебное расследование.

А жительница Акмолинской области заплатила 8,5 млн тенге за дешевую посуду из Китая, но товара не дождалась. Ее добавили в WhatsApp-группу, где якобы производилась совместная закупка из КНР. Женщина заинтересовалась и решила сделать заказ на большую сумму, чтобы потом реализовать. Полицейские установили подозреваемую в мошенничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095874-bolee-60-kazahstancev-hoteli-kupit-deshevyy-tovar-iz-kitaya-no-ostalis-ni-s-chem/

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