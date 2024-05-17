Казахстанец споил 9-летнего племенника, после чего тот упал с 4 этажа

Житель Карагандинской области выпивал сам и угостил алкоголем 9-летнего племянника. В результате опьянения мальчик выпал из окна квартиры на 4 этаже, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассматривалось административное дело по ст.131 КоАП РК в отношении опекуна ребенка, привлеченного за доведение до состояния алкогольного опьянения несовершеннолетнего.

Происшествие случилось 5 января 2024 года примерно в 23.00.

"Правонарушитель, находясь в гостях у своей знакомой, в ходе употребления спиртных напитков довел племянника, несовершеннолетнего 2014 года рождения, до состояния алкогольного опьянения", - установил суд.

На судебном заседании мужчина пояснил, что в тот день он пришел в гости к своей девушке вместе с мальчиком. Пара решила выпить алкоголь.

"При распитии спиртных напитков правонарушитель дал попробовать спиртное своему племяннику, которому было 9 лет", - рассказали в суде.

Такой неразумный поступок мужчины привел к трагическим последствиям.

"После отхода ко сну правонарушитель услышал шум на кухне. Войдя в кухню, он увидел настежь открытое окно и из окна увидел, что его племянник находится внизу на улице, то есть несовершеннолетний выпал из окна квартиры 4-го этажа", - говорится в сообщении суда.

При этом мужчина пояснил в суде, что, не упади ребенок в сугроб, последствия могли быть более трагичными. После приезда скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован.

Вина мужчины подтверждалась письменным ответом из областной детской клинической больницы, протоколами допроса свидетелей, заключением медицинского освидетельствования с установлением алкогольного опьянения средней степени у ребенка.

Стоит отметить, что в настоящее время мальчик уже выписан из больницы.

Правонарушитель свою вину признал и в содеянном раскаялся. Прокурор настаивал на наказании в виде ареста.

ужчину признали виновным и приговорили к административному аресту на срок трое суток.

Отметим, что по ст.131 КоАП РК доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

В мае в Кызылорде два ребенка, шестилетний мальчик и семилетняя девочка, выпали с балкона, расположенного на третьем этажа. Детей госпитализировали.

А в середине апреля полуторагодовалый мальчик в Павлодаре упал с высоты 4 этажа, получил черепно-мозговую травму и несколько ушибов.