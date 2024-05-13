Мальчик и девочка выпали с балкона в Кызылорде

В Кызылорде вчера, 12 мая, два ребенка - шестилетний мальчик и семилетняя девочка - выпали с балкона. Дети госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, дети остались без присмотра взрослых и выпали с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже.

Детей госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

Спасатели напоминают казахстанцам: