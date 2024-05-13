Мальчик и девочка выпали с балкона в Кызылорде
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В Кызылорде вчера, 12 мая, два ребенка - шестилетний мальчик и семилетняя девочка - выпали с балкона. Дети госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, дети остались без присмотра взрослых и выпали с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже.
Детей госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.
Спасатели напоминают казахстанцам:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2099213-malchik-i-devochka-vypali-s-balkona-v-kyzylorde/