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Мальчик и девочка выпали с балкона в Кызылорде

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Фасад жилого дома
Здание. Иллюстративное фото: Lubov/Getty Images

В Кызылорде вчера, 12 мая, два ребенка - шестилетний мальчик и семилетняя девочка - выпали с балкона. Дети госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, дети остались без присмотра взрослых и выпали с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже.

Детей госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.

Спасатели напоминают казахстанцам:

  • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
  • не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2099213-malchik-i-devochka-vypali-s-balkona-v-kyzylorde/

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