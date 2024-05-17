"Притворяются медработниками": казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
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Полицейские предупредили казахстанцев о новом виде мошенничества, когда звонящие притворяются сотрудниками медучреждений, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает официальный портал МВД РК, в Казахстане появился новый вид мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками медучреждения и якобы приглашают жителей на диспансеризацию или флюорографию.
"Они говорят, что подбирают дату и время обследования, просят сообщить код, пришедший на телефон. После подтверждения кода сообщают, что запись произведена.
Спустя некоторое время, получив доступ к госуслугам, они оформляют на вас кредит", – сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.
В полиции казахстанцев призвали проявлять бдительность, не сообщать SMS-коды по телефону и не пересылать их незнакомым лицам.
"Всегда перепроверяйте источник сообщения и внимательно их читайте. Предупредите своих пожилых родственников, чтобы они были бдительны и не поддавались на уловки мошенников", - заявили в полиции.
Напомним, в апреле стало известно, что казахстанцам начали звонить мошенники, заявляющие об опасности использования SIM-карты с истекшим сроком годности. После такого звонка некоторые жертвы обнаруживали, что на них оформлены новые кредиты.
В марте сообщалось, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".
В том же месяце жители Актюбинской области начали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе".
В конце апреля эксперты заявили, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тыс. фактов мошенничества – это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее. Какой ущерб нанесли аферисты жителям страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102366-pritvoryayutsya-medrabotnikami-kazahstancev-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva/