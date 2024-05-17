Нанес три ножевых: школьника обвинили в нападении на парня в Петропавловске

В Петропавловске 18-летнего школьника подозревают в нападении с ножом на 19-летнего парня. Пострадавший сейчас в больнице, а подозреваемого арестовали, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, инцидент произошел ранним утром вблизи одной из хозпостроек на территории учебного заведения.

Отмеается, что подозреваемый последние 5 месяцев отбывал наказание за различные преступления в спецшколе с особым режимом. Но совсем недавно вернулся в обычное учебное заведение. Проучился он всего пару дней.

Директор рассказывает, пришел он сюда после спецшколы, где находился пять месяцев за совершённые ранее правонарушения. А приняли его, потому что он сам хотел получить аттестат.

"Со слов ребят между двумя парнями произошла какая-то потасовка, что видно на камере. Потом в дальнейшем это перешло в драку, что конкретно послужило причиной мы точно пока сказать не можем, потому что ведется расследование. Он должен был находиться на занятиях. В тот день когда он пришёл получается, это был его второй учебный день, он сказал, что завтра он принесет справку о трудоустройстве и со школы уйдёт, что учиться он всё-таки не будет. Мы сказали – хорошо – принеси справку – заберёшь документы. И он сказал – всё я пошёл домой и вышел из здания школы", - рассказала директор школы Анастасия Якушева.

Пострадавший получил три ножевых ранения, говорят врачи. Парня экстренно прооперировали в многопрофильной областной больнице.

"Пациент поступил вчера 15 мая в 11:20 с диагнозом – колото-резанное ранение брюшной полости, колото-резанное ранение правых верхних конечностей. Пациент был прооперирован по жизненным показаниям. Операция - лапоротомия – устранение повреждений органов брюшной полости. Операция прошла в штатном режиме. Состояние стабилизировалось. Сегодня на утро был переведён в отделение хирургии. На данный момент состояние пациента оценивается как тяжёлое", - сообщили в больнице.

В областном Департаменте полиции по данному факту завели дело по 106 статье Уголовного кодекса.

"Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции г. Петропавловска. Проводятся следственные действия", - сообщили в полиции.

Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает, но специалисты не исключают длительное восстановление, после полученных травм. Правоохранителям же предстоит выяснить – что же стало истинной причинной конфликта между двумя горожанами.