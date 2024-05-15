Мужчину, вымогавшего более 180 млн долларов у компании, осудили в Астане

К 10 годам лишения свободы осудили мужчину, требовавшего более 180 млн долларов у представителя иностранной компании, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

В Астане к 10 годам лишения свободы осудили мужчину, который требовал более 180 млн долларов у представителя иностранной компании, представившись внештатным сотрудником государственного ведомства.

"Мошенник пытался завладеть указанными денежными средствами якобы в целях заключения договора инвестирования", - говорится на сайте прокуратуры Астаны.

В итоге его признали виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере.

Приговор суда вступил в законную силу.

Добавим, в феврале в области Жетісу полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы местного крестьянского хозяйства. Возбуждено уголовное дело.

В марте пресс-служба МВД сообщила о задержании подозреваемых в вымогательстве сразу в нескольких областях Казахстана. В одном из случаев шестерых уроженцев Кызылординской области обвинили также в избиении и удерживании пострадавших против их воли.

В апреле в Астане осудили мужчину на 7 лет лишения свободы за вымогательство у своего зятя, находившегося в СИЗО, 20 млн тенге.