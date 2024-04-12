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Астанчанин вымогал у своего зятя, находившегося в СИЗО, 20 млн тенге

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Судебный молоток
Судебный молоток. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

В Астане вынесли приговор мужчине, который вымогал у своего зятя, находившегося в СИЗО, 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Астаны, в отношении казахстанца К. было рассмотрено дело по пункту 2 части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Согласно материалам дела, дочь подсудимого, находясь в Великобритании, подала заявление на своего супруга Х. по факту похищения детей.

"Сотрудниками местной полиции Х. был арестован и водворен в изолятор временного содержания.

Гражданин К., зная, что Х. задержали по заявлению его дочери, с целью осуществления преступного умысла, направленного на совершение вымогательства, потребовал от Х. выплату денежных средств в размере свыше 20 млн тенге за отзыв заявления.

Х., опасаясь за свою свободу, согласился с требованиями подсудимого передать ему указанные денежные средства", - рассказали в суде.

В суде подчеркнули, что вина К. была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями судебно-филологической экспертизы и другими материалами уголовного дела.

В итоге астанчанина признали виновным в вымогательстве и приговорили к 7 годам колонии.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, согласно статье 194 УК РК вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Однако вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части данной статьи, вымогательство, совершенное:

  • с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
  • с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083517-astanchanin-vymogal-u-svoego-zyatya-20-mln-tenge-v-astane/

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