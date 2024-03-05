Избивали, угрожали оружием, вымогали деньги: задержаны уроженцы Кызылординской области (видео)

Полицейские в нескольких областях Казахстана задержали предполагаемых вымогателей. Всего с начала года выявлено более 130 подобных фактов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подчеркивается, что МВД уделяет особое внимание выявлению и пресечению групповых вымогательств.

С начала года подразделения по борьбе с организованной преступностью выявили и пресекли более 130 таких фактов, в том числе совершенных преступными группировками.

Так, 8 февраля на автодороге Астана – Павлодар были задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области по подозрению в совершении тяжких преступлений.

"К примеру, они насильно посадили в машину двоих знакомых, вывезли на квартиру, избивали, угрожали оружием и удерживали двое суток, отобрав при этом 300 тысяч тенге и сотовый телефон. Более того, требовали еще один миллион тенге.

Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с 5 этажа. К счастью, он выжил, но получил множественные переломы", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, подозреваемые, посадив второго потерпевшего в машину, пытались скрыться, но по дороге были задержаны.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям УК РК.

При этом в Уральске полицейские задержали группа студентов колледжа, которые, предположительно, совершали вымогательства, грабежи и мошенничества.

По этому факту расследуется сразу восемь уголовных дел и принимаются меры по установлению их причастности к другим преступлениям.

В Акмолинской области предотвращена разборка между двумя молодежными группировками.

"На месте происшествия обнаружено и изъято травматическое и холодное оружие, дубинки, а также металлические и деревянные предметы, приспособленные для нанесения ударов", – добавил Алекешев.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

По всем указанным фактам подозреваемые задержаны. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

"Уважаемые граждане, если вы столкнулись с преступными посягательствами со стороны криминальных групп, незамедлительно обращайтесь в полицию. Мы гарантируем конфиденциальность вашей информации и сделаем все, чтобы защитить вас и обеспечить вашу безопасность", – обратился полицейский к казахстанцам.

Отметим, что согласно статье 194 УК РК вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Однако вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части данной статьи, вымогательство, совершенное:

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.