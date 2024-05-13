Вывезли в лес, унижали: казахстанка обвинила полицейских элитного подразделения в нападении на братьев

Жительница Акмолинской области заявила, что на ее братьев 17 и 18 лет напали сотрудники спецподразделения полиции. В ДП прокомментировали ее слова, передает NUR.KZ.

Обращение казахстанки к президенту опубликовал Instagram-паблик kvg_zhivi.

Девушка заявила, что ее братьев избили сотрудники специализированного и элитного подразделения полиции "Арлан". Однако расследование дела не ведется, а руководство полиции, по словам девушки, сняло с себя ответственность за действия подчиненных.

Кроме того, по словам казахстанки, на ее семью оказывают давление.

"Сотрудники полиции, находясь при исполнении, возвращаясь с командировки, сами спровоцировали аварийную ситуацию на дороге в Кокшетау. Потом безо всякого на то основания, высказывая свое недовольство и выражаясь нецензурной бранью, потребовали от моих братьев остановиться на одной из улиц города.

После того, как машина братьев остановилась на улице, посреди белого дня сотрудники "Арлан" в форменном обмундировании вышли из машины и безо всяких причин начали наносить многочисленные телесные повреждения и одновременно против воли посадили братьев в салон своего служебного минивэна", - заявила девушка.

Далее, по ее словам, ее братьев продолжили избивать, а после - вывезли в лес, где продолжили избивать, унижать и даже угрожали убить.

Сейчас братья госпитализированы с переломами, ушибами и сотрясением мозга. Младшему, 17-летнему парню, у которого онкологическое заболевание, по словам казахстанки, теперь нужна операция.

Казахстанка также заявила, что изначально в полиции не хотели принимать заявление, однако позже все же приняли.

Сейчас, как сообщила автор обращения, заведено дело по статье "Хулиганство" против двух полицейских, хотя нападавших, как утверждает девушка, было пятеро.

На заявление казахстанки отреагировали в Департаменте полиции Акмолинской области. Комментарий появился под публикацией.

"По факту конфликта между сотрудниками полиции и двумя братьями, переросшего в драку, в отношении сотрудников ДП возбуждены уголовные дела. Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Назначены экспертизы. Проводятся следственные мероприятия.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле МВД РК", - заявили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что замглавы одного из отделов ДП Акмолинской области якобы избил подчиненного. В департаменте прокомментировали ситуацию и сообщали о начале служебного расследования.

До этого сообщалось, что в Астане нетрезвым за рулем задержали сотрудника ДП Акмолинской области. Тогда в ДП региона сообщали, что полицейского привлекли к ответственности.

Добавим, что проверку в отношении полицейского начали и в Шымкенте после того, как в соцсетях появилось видео его конфликта с девушками.