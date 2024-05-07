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В ДП Акмолинской области начали расследование после сообщений о рукоприкладстве полицейского

Опубликовано:

Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о том, что замглавы одного из отделов ДП Акмолинской области якобы избил подчиненного. В пресс-службе ведомства сообщили о начале служебного расследования, передает NUR.KZ.

Сообщение появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Некоторые источники сообщают, что заместитель начальника Астраханского ОП ДП Акмолинской области прилюдно избил своего подчиненного. Сообщается, что он и раньше занимался рукоприкладством", – говорится в публикации.

При этом в комментариях к посту на информацию отреагировали представители пресс-службы ДП Акмолинской области.

"По данному факту проводится служебное расследование", – кратко заявили в ведомстве.

Также ранее в Сети появлялась информация о том, что в Астане нетрезвым за рулем задержали сотрудника ДП Акмолинской области.

Тогда в ДП региона сообщали, что полицейский был привлечен к ответственности.

Добавим, в УК РК существует статья 451, в которой предусмотрено наказание за превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий.

Такое нарушение, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное:

  1. с применением оружия или специальных средств;
  2. в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097371-v-dp-akmolinskoy-oblasti-nachali-rassledovanie-posle-soobshcheniy-o-rukoprikladstve-policeyskogo/

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