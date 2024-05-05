"Агрессивно отреагировал": проверку начали в отношении полицейского из-за видео с девушками в Шымкенте

В Шымкенте в отношении сотрудника полиции начали служебную проверку после того, как в соцсетях появилось видео его конфликта с девушками, передает NUR.KZ.

Видеоролик, на котором запечатлен конфликт между двумя девушками и полицейским, опубликовала Instagram-страница shymkent.online.

На кадрах видно, как полицейский что-то говорит двум девушкам, одна из них просит стража порядка предъявить документ. Еще одна девушка снимает происходящее на телефон. В какой-то момент полицейский вырывает телефон у девушки из рук - это запечатлели камеры наблюдения.

Автор поста пишет, что девушки пытались помочь другой девушке, которую якобы насильно удерживали два парня.

"По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне. Девушки позвонили в полицию, сообщив о ситуации, однако после этого им позвонили с неизвестного номера и попросили прийти в участок", - говорится в подписи к ролику.

Позже, как пишет автор поста, на место прибыл мужчина в полицейской форме, который, однако, не представился и не показал свои документы.

"Это вызвало у девушек подозрения. Они попытались зафиксировать ситуацию на видео, но полицейский агрессивно отреагировал, атакуя одну из них и отталкивая", - пишет автор поста.

Департамент полиции Шымкента отреагировал на запись в комментариях к посту.

"По данному факту в отношении сотрудника начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства", - заявили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области полицейский лишился работы после того, как в Сети появилось скандальное видео, снятое блогером. автор ролика заявил, что страж порядка "устроил оргию в служебном авто".

До этого похожий инцидент случился в Алматинской области - здесь также полицейского уволили после публикации в соцсетях. На кадрах было запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один человек и правоохранитель.

Автор ролика попросил стража порядка показать, что у него в руках, и спросил, зачем он заставляет третьего героя видео мочиться в тару. Полицейский все отрицал и заявил, что пришел в туалет, чтобы справить нужду.