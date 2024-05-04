Информацию о задержании начальника УБОП прокомментировали в ДП Акмолинской области

В Сети появилась информация о том, что в Астане нетрезвым за рулем задержали сотрудника ДП Акмолинской области. Ее прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"Некоторые источники сообщают, что в Астане неожиданно задержали начальника отдела УБОП ДП Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", - указывается в Сети.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

"За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП Акмолинской области привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения из ОВД", - ответили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.