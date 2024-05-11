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Полицейского убили в Костанайской области

Опубликовано:

Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.

"По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - отметили в ДП Костанайской области.

Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел РК.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, в 2022 году в Петропавловске нашли тело участкового инспектора полиции с ножевыми ранениями. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Как отметили в прокуратуре, преступление не было связано с профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывали следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений. На причастность проверялась супруга потерпевшего.

Также в Костанайской области полицейского заподозрили в убийстве жены, которая тоже являлась сотрудницей органов внутренних дел. В марте этого года стало известно, что дело начали рассматривать в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2098727-policeyskogo-ubili-v-kostanayskoy-oblasti/

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