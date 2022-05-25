Полицейского убили в Петропавловске

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Петропавловске нашли тело участкового инспектора полиции с ножевыми ранениями. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Тело участкового 32-летнего инспектора полиции было обнаружено сегодня, 25 мая, в доме в одном из микрорайонов города.

По данному факту Следственным отделом УП Петропавловска в этот же день зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 99 УК РК, то есть по факту убийства.

Данный факт прокомментировали в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, действительно потерпевший по этому делу является полицейским, но данное преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.

"По данной версии на причастность к данному преступлению проверяется супруга потерпевшего. В данное время по делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу.

Сейчас пока рано делать выводы об итогах расследования. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО", - говорится в сообщении прокуратуры СКО.

У потерпевшего остались двое малолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971044-politseyskogo-ubili-v-petropavlovske/