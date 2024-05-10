Актюбинцы поверили сообщениям в группе в WhatsApp и потеряли деньги (видео)

В Актобе автовладельцы поверили сообщениям в чате в WhatsApp и заплатили за постановку авто на учет и оформление прав, но остались без денег и документов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на завершение срока легализации иностранных автомобилей, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников.

Злоумышленники за определенное денежное вознаграждение предлагают свои услуги по постановке задним числом на казахстанский учет автомобилей с иностранной регистрацией.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в том, что он предлагал подобные услуги и завладел деньгами актюбинских автовладельцев.

Стражи порядка показали скриншоты переписки подозреваемого в WhatsApp.

Переписка в WhatsApp. Фото: ДП Актюбинской области

Переписка в WhatsApp. Фото: ДП Актюбинской области

"Молодой человек под предлогом оказания содействия 57-летнему актюбинцу в постановке на казахстанский учет его автомобиля с иностранной регистрацией получил за свои услуги 50 тыс. тенге. Во втором случае он пообещал 24-летнему актюбинцу помочь за 170 тыс. тенге получить водительское удостоверение.

В обоих случаях подозреваемый переписывался с потерпевшими через группу автолюбителей в мессенджере WhatsApp и получил от них предоплату переводом в полном размере. Однако актюбинцы ни обещанную услугу, ни свои деньги получить так и не смогли и обратились в полицию", - рассказали в пресс-службе ДП региона.

По данному факту подозреваемым оказался 22-летний житель Экибастуза. Как отметили в полиции, задержанный свою вину признал. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, проводится досудебное расследование.

В апреле в Костанайской области началось досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобилей без уплаты сбора за их первичную регистрацию. По информации АФМ, использовались поддельные техпаспорты иностранных государств.

А в Кокшетау организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам. Причиненный ущерб государству составил почти 449 млн тенге.

Ранее житель Актобе хотел за деньги приобрести для супруги и брата водительские удостоверения. За это он заплатил полмиллиона тенге, но документов не получил и обратился в полицию. Дело о мошенничестве дошло до суда.