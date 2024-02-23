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Массовую регистрацию авто из-за рубежа по поддельным документам организовали в Кокшетау

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Следственные действия в Кокшетау
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам организовали в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в организации массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей подозревают двух человек, которые были в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау, филиала "Правительства для граждан".

Расследование дела окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области.

"Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении 2-х лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

В ходе следствия были выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге. В отношении подозреваемых суд санкционировал арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062564-massovuyu-registratsiyu-avto-iz-za-rubezha-po-poddelnym-dokumentam-organizovali-v-kokshetau/

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