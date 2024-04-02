Незаконная постановка авто на учет: наложен арест на имущество на 1 млрд тенге

Досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, в данном случае ущерб государству составляет 591 млн тенге.

"В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорты иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске.

Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что согласно Налоговому кодексу сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП, однако используя поддельные документы, подозреваемые оплачивали 350 МРП.

В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспортных средств, декларации.

С санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверялись на причастность к преступлениям.

Так, в Акмолинской области было окончено расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

В Алматинской области тоже завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд.