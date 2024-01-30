Актюбинец хотел купить водительские права жене и брату, но потерял деньги

Актюбинец хотел за деньги приобрести для супруги и брата водительские удостоверения. За это он заплатил полмиллиона тенге, но документов не получил и обратился в полицию. Дело о мошенничестве дошло до суда, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, житель Актобе согласился на предложение знакомого приобрести права для жены и брата за деньги через некоего мужчину. После переговоров актюбинец встретился с ним и передал ему 520 тысяч тенге за два водительских удостоверения.

Не получив желаемого, обманутый горожанин обратился в полицию. На подозреваемого в получении денег завели уголовное дело по статье о мошенничестве. В деле появился еще один эпизод: он обещал помочь другому знакомому за 500 тысяч тенге легализовать машину с армянским учетом.

Обвиняемый уверял, что обманывать людей в его планы не входило, он хотел выполнить обещанное с помощью бывшего сотрудника полиции, но не получилось.

Оба потерпевших, которые хотели за деньги получить документы из госорганов, просили суд наказать обманщика по закону.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Судья также обязал его вернуть деньги потерпевшим.

Ранее в Экибастузе задержали 33-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве. Как установили стражи порядка, она обещала помощь в получении водительских прав и ссылалась на "связи в госорганах".

А в Мангистауской области изменили приговор полицейскому, который получил от мужчины 240 тыс. тенге за водительские права, но так и не предоставил их. Кроме одного года ограничения свободы, его лишили классного чина "старший лейтенант полиции" и на пять лет запретили работать на госслужбе.

Напомним, 16 октября 2023 года по всей стране была внедрена система ПДД 3.0, благодаря которой правила проверки при сдаче теоретического экзамена были ужесточены. Сообщалось, на какие ухищрения идут казахстанцы, чтобы сдать на права. Так, будущие водители пытаются воспользоваться микронаушниками и техническими устройствами, позволяющими удаленно подключаться к компьютерам, на которых проходит сдача экзамена.