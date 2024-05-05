Иностранцев выдворили из Казахстана за нелегальную работу

В области Ұлытау сотрудник полиции выявили 16 иностранных граждан, незаконно работавших в Казахстане. Их выдворили из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, выявленные иностранцы - граждане Узбекистана и Таджикистана.

"Установлено, что эти иностранцы работали в городе Сатпаев без соответствующего разрешения и документов. Они продолжили работу, будучи привлеченными к административной ответственности и не выполняя требования, вынесенные постановлением суда, нарушили законодательство Республики Казахстан в сфере миграции", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, установлено, что два гражданина Республики Таджикистан уклонялись от ответственности, не исполнив требования постановления, вынесенного судом Алматы.

Работодателей, незаконно нанявших иностранцев, также привлекли к административной ответственности.

"В целях обеспечения законности и правопорядка все иностранные граждане принудительно выселены с территории страны", - заключили в полиции.

Напомним, в начале февраля стало известно, что полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве.

Стражи порядка установили, что супруги в августе 2022 года приобрели российское гражданство, не сообщив об этом в органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана. За это правонарушение их выдворили за пределы страны.

До этого сообщалось, что житель Семея, поменявший гражданство РК на гражданство РФ, не оформил утрату гражданства, за что был выдворен из страны.

Добавим, что пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.