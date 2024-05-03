"Рассылались на электронные адреса": о новой схеме мошенников предупредили налогоплательщиков

Новую схему мошенничества придумали аферисты, обманывая налогоплательщиков. В Департаменте госдоходов Алматы предупреждают казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте алматинского департамента госдоходов, в ведомство обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку фейковых требований об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Причем уведомления направлялись на электронные адреса граждан.

"Департамент сообщает, что налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо отправляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.

Соответственно, департамент к такого рода рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков отношения не имеет", — говорится в сообщении департамента.

В связи с чем, в ведомстве казахстанцам настоятельно порекомендовали просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика и не верить подобным фейковым рассылкам.

Ранее сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев.

Также казахстанцев предупреждали, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка граждан. Злоумышленники стали звонить людям под предлогом начисления выплат от государства.

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Мы также писали, что преступники взяли на вооружение искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.