Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Рассылались на электронные адреса": о новой схеме мошенников предупредили налогоплательщиков

Опубликовано:

Человек сидит за ноутбуком
Интернет-мошенничество. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новую схему мошенничества придумали аферисты, обманывая налогоплательщиков. В Департаменте госдоходов Алматы предупреждают казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается на официальном сайте алматинского департамента госдоходов, в ведомство обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку фейковых требований об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Причем уведомления направлялись на электронные адреса граждан.

"Департамент сообщает, что налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо отправляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.

Соответственно, департамент к такого рода рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков отношения не имеет", — говорится в сообщении департамента.

В связи с чем, в ведомстве казахстанцам настоятельно порекомендовали просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика и не верить подобным фейковым рассылкам.

Ранее сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев.

Также казахстанцев предупреждали, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка граждан. Злоумышленники стали звонить людям под предлогом начисления выплат от государства.

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Мы также писали, что преступники взяли на вооружение искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2095376-rassylalis-na-elektronnye-adresa-o-novoy-sheme-moshennikov-predupredili-nalogoplatelshchikov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.