Кредиты оформляли на пострадавших от паводков казахстанцев

Казахстанцев предупредили о том, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка - злоумышленники обманывают граждан, обещая помощь, передает издание "Мой Город".

В полиции Бурлинского района ЗКО сообщили, что мошенники стали звонить людям, пострадавшим от паводков, под предлогом начисления выплат от государства.

По информации стражей порядка, мошенники представляются представителями местных исполнительных органов, сотрудниками правоохранительных органов или волонтерами, и просят продиктовать SMS-код.

Подчеркивается, что о таких фактах стало известно сразу в нескольких регионах Казахстана.

"Убедительно просим не поддаваться на их уловки. Не сообщайте SMS-коды, не отвечайте на видеозвонки с незнакомых номеров. Ваши деньги - в ваших руках", - призвали казахстанцев.

Напомним, в этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в ряде областей Казахстана.

Сейчас сложная ситуация сохраняется в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Пострадавшим от паводков также производятся выплаты от государства. Сообщалось, что свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков. На днях также стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от паводков предпринимателям.

Накануне стало известно, что по всей стране с начала паводков в свои дома вернулись уже почти 40 тыс. человек.

Также сообщалось, что в областном центре Ұлытау - Жезказгане - хотят объявить режим ЧС природного характера. Причина объявления ЧС - паводки. Местные жители сообщают, что их дома топит, а скот погибает.