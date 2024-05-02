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Свыше 1000 участников чата в WhatsApp спасли от мошенников в СКО

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Подтопления в Петропавловске
Паводок в Петропавловске. Кадр из видео: instagram.com/soltustikqaz_tjd/

В чате жителей Петропавловска о паводке появилось сообщение о "компенсации" для пострадавших в размере 5 млн тенге, снабженное вредоносной ссылкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в чате "Оповещение. Паводок. Петропавловск" состоит свыше 1000 человек.

Некто с зарубежного номера разместил в нем объявление о том, что пострадавшие от паводка якобы могут получить компенсацию в 5 млн тенге. Для этого предлагалось перейти по ссылке.

"Оперативники УКП проверили ее с помощью современных технических средств и установили, что при переходе по ссылке телефон будет заражен вирусом, взламывающим аккаунт в WhatsApp. С зараженного телефона по всем контактам рассылается просьба одолжить деньги и номер счета, которым распоряжаются аферисты", - пояснили в МВД.

Фишинговая ссылка была своевременно удалена, администратор удалил из чата подозрительного пользователя.

"Мошенники готовы использовать любой информационный повод, чтобы затянуть людей в сети обмана. Не переходите по сомнительным ссылкам, доверяйте только официальным источникам. Сомнительные объявления и ссылки жители СКО могут присылать сотруднику УКП на WhatsApp: + 7 747 429 02 03 для проверки", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Петропавловска вернулись в свои дома после паводков. Горожан сопровождают полицейские. Тем не менее, значительная часть городского микрорайона Подгоры по-прежнему находится в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтеры продолжают работу по ликвидации последствий паводков.

Еще на прошлой неделе стало известно, что в Северо-Казахстанской области начал снижаться уровень воды. В акимате региона сообщали, что пик второй волны пройден.

Также стало известно об активизации мошенников, распростирающих в Интернете информацию о "выплатах", которые якобы могут получить пострадавшие казахстанцы. На самом деле такие сообщения являются ловушками, цель которых - заполучить персональные данные пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094842-svyshe-1000-uchastnikov-chata-v-whatsapp-spasli-ot-moshennikov-v-sko/

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