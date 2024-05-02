Получивший пожизненный срок казахстанец пытался оспорить свое наказание (фото)

Казахстанец, ранее получивший пожизненный срок за убийство, разбой и бандитизм, попытался оспорить свое наказание. Приговор оставили без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram-канале, было рассмотрено уголовное дело в кассационном порядке в отношении казахстанца Тогаева А.Ж., осужденного к пожизненному лишению свободы.

Отмечается, что заседание суда проходило в онлайн-формате с участием самого осужденного Тогаева А., его защитника-адвоката, а также представителя потерпевшего.

"В феврале текущего года Тогаев подал ходатайство о пересмотре судебных актов в отношении его, оспаривая правильность квалификации его деяний, а также меру наказания.

По итогам рассмотрения судебная коллегия Верховного Суда приняла решение об оставлении судебных актов без изменения, а ходатайство осужденного - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Как следует из материалов дела, приговором суда от 25 июня 2014 года Тогаев был признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем и бандитизмом, разбое, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению.

Кроме этого, преступление было совершено с незаконным проникновением в жилое помещение, применением оружия, причинением тяжкого вреда здоровью, организованной группой, в особо крупном размере, также в создании устойчивой вооруженной группы (банды).

"Установлено, что Тогаев, создав банду в целях вооруженных нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, вместе с соучастниками проник в дом супружеской пары.

Затем осужденные совершили убийство потерпевшего, после чего связали супругу последнего и, нанося тяжкие телесные повреждения, потребовали передать имеющиеся деньги и ценности. После получения требуемого скрылись с места преступления", - озвучили подробности дела в суде.

Отмечается, что вина Тогаева была доказана частично признательными показаниями осужденных, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских, биологической экспертиз, результатами осмотра места происшествия, выемки.

В Верховном суде добавили, что назначенное наказание в виде пожизненного лишения свободы Тогаеву является законным, обоснованным и справедливым, с учетом общественной опасности совершенных деяний, личности ранее судимого Тогаева, в действиях которого имеется опасный рецидив преступлений, особо активной преступной роли последнего.

Летом 2022 года осужденный на пожизненное заключение Игорь Дужнов, в сентябре 2021 года лишивший жизни пятерых человек в микрорайоне Акбулак Алматы, пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Но приговор суда был оставлен без изменения.

Трагедия произошла 20 сентября 2021 года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении. В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Суд первой инстанции признал Игоря Дужнова виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в УИС чрезвычайной безопасности.