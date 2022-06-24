Акбулакский стрелок обжаловал приговор в апелляционной инстанции

Полицейские на месте происшествия. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Осужденный на пожизненное заключение Игорь Дужнов, в сентябре прошлого года лишивший жизни пятерых человек в микрорайоне Акбулак Алматы, обжаловал приговор в апелляционной инстанции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице , приговор суда оставлен без изменения.

На брифинге по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении Игоря Дужнова судья Жанат Жайлаубай разъяснил позицию апелляционной инстанции.

"Апелляционная инстанция, исследовав материалы дела, пришла к выводу, что приговор является законно обоснованным. Наказание Дужнова в виде пожизненного лишения свободы назначено ввиду того, что он совершил ряд особо тяжких преступлений, связанных с убийством человека и с покушением на жизнь еще трех человек, часть из которых выполняли прямые служебные обязанности.

В результате пять семей остались без отцов и кормильцев, при этом Дужнов не раскаялся, не предпринял каких-либо мер по примирению с потерпевшими. Он даже не просил прощения у потерпевших. А значит должных выводов для себя не сделал", - сообщил Жайлаубай.

Доводы защиты и подсудимого о необходимости переквалификации действий на статью о превышении необходимой обороны суд посчитал необоснованным, так как погибшие не имели отношения к банку, продавшему имущество, отметил судья.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Суд первой инстанции признал Игоря Дужнова виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в УИС чрезвычайной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975524-akbulakskiy-strelok-obzhaloval-prigovor-v-apellyatsionnoy-instantsii/