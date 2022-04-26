Стрельба в Акбулаке: вынесен приговор обвиняемому в убийстве пятерых человек в Алматы

Кадры с места события. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обвиняемому в убийстве пятерых человек, в том числе двоих полицейских и частного судебного исполнителя, Игорю Дужнову вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ.

Приговор огласил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Еркин Майшинов.

Игоря Дужнова признали виновным и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в УИС чрезвычайной безопасности.

Так, Дужнову назначили наказание по статье 172 УК– 4 года 8 месяцев, по части 1 статьи 430 УК – 1 год 6 месяцев, по статье 408 - пожизненное заключение, по пункту 1,5 части 2 статьи 380-1 - пожизненное заключение, по пункту 1, 6 части 2 статьи 99 часть - пожизненное заключение, по части 3 статьи 24 пункта 1,6 части 2 статьи 99 - пожизненное заключение.

Таким образом, путем поглощения менее строгого наказания более строгим Дужнов получил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, судья удовлетворил гражданские иски потерпевших. Так, по материальному ущербу сумма исков составила 4 млн и 3,3 млн тенге, а также 1,3 млн. Что касается морального ущерба, то тут суд удовлетворил четыре иска по 15 млн тенге каждый и один - на 5 млн тенге.

Также Дужнов должен будет выплатить 105 тысяч тенге Департаменту полиции Алматы и еще 87 тысяч тенге - в Фонд компенсации потерпевшим.

Ранее на судебном заседании прокурор запросил для Дужнова пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии чрезвычайной безопасности. Потерпевшие также попросили суд назначить обвиняемому аналогичное наказание без возможности свиданий с семьей.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966015-strelba-v-akbulake-vynesen-prigovor-obvinyaemomu-v-ubiystve-pyateryh-chelovek-v-almaty/