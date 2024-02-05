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Поездка по Шымкенту с риском для жизни попала на видео

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Пассажиры на багажнике ехали в Шымкенте
Пассажиры на багажнике. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте водитель вез своих пассажиров по оживленной улице не внутри салона, а на багажнике. Снятые очевидцами кадры привлекли внимание стражей порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в поле зрения сотрудников полиции при проведении мониторинга соцсетей попало видео с грубым нарушением ПДД.

"На багажнике Daewoo Nexia, двигавшейся по оживленной улице, сидели двое парней. Необычный способ передвижения настолько их веселил, что они хохотали в полный голос, кричали, распевали и запечатлевали это "чудное мгновение" на смартфон", - рассказали в ведомстве.

Происходящее сняли и выложили в интернет возмущенные поведением юношей участники дорожного движения.

Правонарушители были незамедлительно установлены полицейскими. 19-летнего водителя оштрафовали по ст.593 КоАП РК, а в отношении пассажиров составлены протоколы по ст.615 того же кодекса.

Отметим, что по ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.615 КоАП РК, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (7 384 тенге). 

На прошлой неделе двое парней в Сатпаеве поздней ночью в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. В отношении лихачей были составлены административные протоколы, а их автомобили водворены на штрафстоянку.

А в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте авто и при этом устроил дрифт. За создание аварийной обстановки мужчина был привлечен к административному штрафу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059220-poezdka-po-shymkentu-s-riskom-dlya-zhizni-popala-na-video/

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