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Казахстанка призналась, что хотела подсадить родственников на наркотики

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В Таразе задержали 58-летнюю женщину
Задержание. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Таразе изъяли около 42 кг наркотиков. Подозреваемая в их распространении призналась, что хотела подсадить на них своих родственников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полиция Жамбылской области ликвидировала канал, осуществлявший сбыт наркотических средств на территории Тараза.

Особо крупную партию запрещенных веществ изъяли у 58-летней женщины.

"Тайники найдены во время обыска по месту жительства в ванной и спальной комнатах, подвале. Свертки с наркотиками также обнаружены в ее машине", - отметили в ДП региона.

Всего было изъято 19 кг 335 гр. гашиша и 22 кг высушенной марихуаны.

"Подозреваемая дала признательные показания. На данный момент ведется досудебное расследование. Женщина привозила наркотики из родного села в Меркенском районе. Она призналась, что хотела подсадить на них своих родственников, которые проживали вместе с ней", - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

А в начале апреля в Жамбылской области по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержали 47-летнего мужчину. Со слов подозреваемого, он нашел дикорастущую коноплю, собрал ее, высушил и хранил для собственного потребления.

Ранее в Таразе правоохранители при обыске в квартире нашли синтетические наркотики стоимостью 20 млн тенге на "черном рынке". В результате обыска было изъято более 320 гр. мефедрона, задержаны двое горожан.

Также отца пятерых детей из Жамбылской области заподозрили в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2093405-kazahstanka-priznalas-chto-hotela-podsadit-rodstvennikov-na-narkotiki/

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