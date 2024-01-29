Семь тайников нашли в доме отца пятерых детей в Жамбылской области (видео)

Пенсионера из Жамбылской области подозревают в хранении более 30 кг марихуаны. Наркотики изъяли из семи тайников, устроенных у него в доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере сотрудники полиции задержали 64-летнего жителя села Сарыкемер Байзакского района.

"Мужчина в своем доме организовал сразу семь тайников, где прятал наркотики: на крыше, в погребе на кухне, в спальне, во дворе. Во время обыска сотрудники изъяли всего 30,7 кг высушенной марихуаны", - рассказали в МВД.

Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. По его словам, он собирал высушенную марихуану в Байзакском районе.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства.

"С апреля 2019 года по апрель 2020 года задержанный состоял на профилактическом учете по категориям "скотокрад", "резчик краденного скота" и "перевозчик скота". Подозреваемый хранил наркотические вещества в своем доме, где также проживали его пятеро несовершеннолетних детей", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Алим Бажикбаев.

Отметим, что по ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в доме в Жамбылской области полицейские нашли в стиральной машинке наркотики на 11 млн тенге, а под диваном было обнаружено незарегистрированное ружье. Стражи порядка задержали 37-летнего мужчину.

Также в Жамбылской области мужчина по просьбе друга перевозил наркотики в особо крупном размере, не подозревая об этом. В тяжелом мешке в багажнике его машины стражи порядка вместо лука обнаружили высушенную марихуану. По данным полиции, запрещенное вещество принадлежало пассажиру авто, ранее судимому за аналогичное преступление.