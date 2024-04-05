"Заготовил на зиму": более 40 кг наркотиков нашли у пастуха в Жамбылской области

По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 47-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, 47-летний мужчина работал пастухом в Меркенском районе Жамбылской области.

Со слов подозреваемого, он нашел дикорастущую коноплю, собрал ее, высушил и хранил для собственного потребления.

"В ходе обыска у подозреваемого в кармане куртки был обнаружен сверток с марихуаной. Большая часть изъятого вещества хранилась в соседней животноводческой ферме.

Далее в сарае на территории крестьянского хозяйства был найден тайник с тремя полиэтиленовыми пакетами, где он хранил стебли дикорастущей конопли. Также найдена пластиковая бутылка для курения наркотика. Подозреваемый признался, что заготовил марихуану на зиму для собственного потребления" - говорится в сообщении МВД.

Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев, полицейские изъяли 40 кг 240 грамм высушенной марихуаны.

"Это больше 40 тысяч разовых доз марихуаны. Задержанный был ранее судим за кражу. Он дал признательные показания. На данный момент водворен в ИВС", - сообщил Бажикбаев.

Напомним, 1 апреля сотрудники УПН ДП Алматинской области обнаружили тайники, в которых находилось около 3 кг мефедрона стоимостью на "черном рынке" 143 млн тенге.

Ранее столичные полицейские задержали 32-летнего мужчину, в машине которого были найдены наркотики. Еще больше веществ изъяли у него дома.

В конце февраля стражи порядка Астаны задержали мужчину, на которого пожаловались граждане из-за его странного поведения.

При нем были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. В ходе обыска дома задержанного мужчины были изъяты мефедрон, альфа-PVP, гашиш, масло каннабиса и электронные весы. Общий вес изъятых наркотиков, по данным полиции, составил более 2,5 кг.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.