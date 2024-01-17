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Акмолинец потерял 15 млн тенге из-за рекламы в Instagram

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Мужчина сидит за столом со смартфоном, банковской картой и кошельком в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Казахстанец, желая выгодно инвестировать свои деньги и доверившись рекламе в Instagram, потерял более 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в социальных сетях широко распространилась лжереклама о возможности быстрого и легкого заработка, увеличении дохода на фондовой бирже и продаже товара по цене, ниже рыночной.

"Мужчина в социальной сети Instagram после просмотра рекламы выгодных инвестиций при вложении денег потерял более 15 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.

А житель Кокшетау захотел приобрести товар по заниженной цене через интернет-магазин у непроверенного продавца. Таким образом он перевел мошенникам 200 тыс. тенге.

Другой гражданин пострадал, желая заработать на фондовой бирже.

"При просмотре ролика о заработке на фондовой бирже акмолинец прошел по предлагаемым сайтом ссылкам, зарегистрировался на платформе и вложил более 5 млн тенге, однако вынести средства обратно оказалось невозможным", - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве добавили, что за последние пять лет число случаев мошенничества увеличилось в три раза. В этой связи прокуратура Акмолинской области просит граждан не доверять лжерекламе о возможности быстрого и легкого дохода, а при покупке товара проверять его наличие у продавца посредством видеозвонка.

Недавно стало известно, что мошенники взяли на вооружение искусственный интеллект и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Также сообщалось, что спрос среди казахстанцев на услуги по возврату потерянных денег порождает активный рост интернет-мошенничества. Однако эти "услуги" оказывают сами злоумышленники. Они якобы находят счета с похищенными деньгами и обещают вернуть их за определенный процент. Важно сохранять здравый смысл и не верить пустым обещаниям в интернете.

В 2023 году в стране было зарегистрировано 44,8 тыс. случаев мошенничества. Чаще всего злоумышленники действуют в Сети - на интернет-мошенничество пришлась почти половина (49%) всех преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055978-akmolinets-poteryal-15-mln-tenge-iz-za-reklamy-v-instagram/

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