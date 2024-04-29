Кого следует опасаться: полиция Алматы показала лица лжесотрудников МВД (видео)

Полиция Алматы обнародовала снимки с лицами подозреваемых в мошенничестве, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

ДП Алматы опубликовал фото подозреваемых в мошенничестве, которые "представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов Казахстана и уверяют, что работают над крупной спецоперацией", сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Граждан предупредили, что участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджере WhatsApp, ставят на "аватарку" фото руководителя какого-либо госоргана либо частной организации. Затем под предлогом внезапной проверки с КНБ РК пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть деньги на различные счета третьих лиц.

Людей призвали не вступать с ними в диалог и знать их в лицо.

Ранее почти такой же фотоколлаж показали в ДП Карагандинской области.

Недавно в Караганде правоохранители пресекли попытку интернет-мошенников выманить у горожанки 3 млн тенге. 60-летняя женщина записала видеозвонок с человеком в форме, который ей угрожал после того, как она не перевела деньги.

Перед этим произошел другой случай – житель Петропавловска рассказал о своем общении с "сотрудником службы безопасности". По телефону мужчину убеждали, что кто-то оформляет на его имя кредит. Но находчивый казахстанец поделился, как озадачил мошенников и даже поинтересовался у них про совесть.

Сегодня в МВД рассказали, что в двух городах Украины задержали десятки подозреваемых в интернет-мошенничестве, жертвами которого стали жители Казахстана.