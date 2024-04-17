Перевели 90 млн тенге: казахстанцам показали, кому не стоит верить при видеозвонке

С начала года жители Карагандинской области перевели злоумышленникам около 90 млн тенге. В ДП региона показали, как выглядят подозреваемые в интернет-мошенничестве, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2024 года в Карагандинской области жертвами интернет-мошенничества стали 75 человек пожилого возраста, а общая сумма ущерба составила около 90 млн тенге.

"При этом аферисты, чтобы вызвать доверие, общались с потерпевшими посредством видеосвязи. Они выдавали себя за служащих банков и сотрудников правоохранительных органов", - отметили в ДП Карагандинской области.

В связи с этим полиция рекомендует:

Никому не доверять свои личные данные. Помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят посредством WhatsApp, тем более с иностранных абонентских номеров. И граждан не должна вводить в заблуждение форменная одежда на позвонивших, которая носит бутафорский характер. Если вам позвонили сотрудники банка или полиции и сообщили о подозрительных операциях, это ложь! Прервите разговор и перезвоните на официальные номера банков либо полиции. Откажитесь от сомнительных вложений и инвестиций, предлагаемых в социальных сетях и мессенджерах. Не переходите по ссылкам, направленным вам от неизвестных абонентов в мессенджерах.

"Соблюдение этих мер предосторожности позволит гражданам не стать жертвой мошенников", - подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Караганде правоохранители пресекли попытку интернет-мошенников выманить у горожанки 3 млн тенге. 60-летняя женщина записала видеозвонок с человеком в форме, который ей угрожал после того, как она не перевела деньги.

Житель Петропавловска тоже рассказал о своем общении с "сотрудником службы безопасности". По телефону мужчину убеждали, что кто-то оформляет на его имя кредит. Но находчивый казахстанец поделился, как озадачил мошенников и даже поинтересовался у них про совесть.