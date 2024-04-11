"При чем тут совесть?": мошенник обиделся на казахстанца

Житель Петропавловска рассказал о своем разговоре с "сотрудником службы безопасности". По телефону мужчину заверяли, что кто-то оформляет на его имя кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на электронную почту ДП Северо-Казахстанской области поступило письмо от 46-летнего жителя Петропавловска. Он попросил опубликовать его историю, которая, возможно, окажется полезной для других казахстанцев.

Мужчина рассказал, что ему часто звонят мошенники.

"В первый раз было страшновато: сказали, прямо сейчас в Астане на мое имя кто-то оформляет кредит на 800 тысяч тенге. К счастью, я уже слышал, что "звонку из банка" доверять нельзя.

Начал требовать, чтобы звонивший назвал свое имя, рабочий адрес, номер кабинета и городской телефон. Он бодро отвечал, а на последнем вопросе "срезался": стал уверять, будто во всей службе безопасности банка нет городских телефонов, только внутренние, потом бросил трубку", - сообщил петропавловец.

Находчивый мужчина отмечает, что пока мошенники не придумали, как обойти вопрос о городском телефоне.

"На днях опять позвонили по WhatsApp. Я спросил: "Парень, у тебя совесть есть? Ведь людей обманываешь". На удивление мошенник обиделся: "При чем тут совесть? Вы не попались на уловку - вот и радуйтесь, а совесть-то вам зачем?" В первый раз на моей памяти мошенник прямо признал, что звонит с обманом", - отметил мужчина.

Полицейские напоминают, что у интернет-мошенников много "легенд", они могут представляться сотрудниками банка или правоохранительных органов.

"Получив подобный звонок, проверьте информацию по официальным каналам. К примеру, позвоните в банк, в полицию по общедоступным номерам, спросите, действительно ли там работают такие сотрудники. Не совершайте никаких финансовых операций под чьим-то давлением, никому не сообщайте свои пароли, пин-коды и cvv-коды с обратной стороны банковских карт", - предостерегают стражи порядка.

Напомним, сегодня стало известно, что врач из Актобе после звонка на WhatsApp взяла три кредита на 7 млн тенге и совершила 14 переводов денег мошенникам. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, лишь через три дня, после чего обратилась в полицию.

Ранее в Национальном банке напомнили казахстанцам о различных видах мошенничества. Так, в некоторых случаях злоумышленники притворяются работниками НБК. В организации подчеркнули, что они не обслуживают физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением.