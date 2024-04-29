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"Звонили казахстанцам, выманивали данные": вредоносные call-центры ликвидировали в Украине

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Задержанные
Задержанные. Скриншот: youtube.com/@mvdkontent

В двух городах Украины задержали десятки подозреваемых в интернет-мошенничестве, жертвами которого стали жители Казахстана - у них выманивали данные счетов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две предполагаемые транснациональные группы интернет-мошенников.

"В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников", – сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Так, в городе Запорожье ликвидировано два мошеннических call-центра. Задержаны 9 человек. В ходе обыска изъяты 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата “метадон”.

"Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Одессе ликвидировано три call-центра, задержаны 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС.

"Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании", – гласит сообщение.

Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 SIM-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США.

Расследование продолжается.

Ранее из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве – по версии следствия, он незаконно завладел 470 млн тенге, принадлежавших 9 предпринимателям.

Недавно в Таразе пять человек предстали перед судом по обвинению в мошенничестве в отношении 130 человек. Сумма ущерба составила 246 млн тенге. Их приговорили к различным тюремным срокам.

Также казахстанцев предупреждали о том, что мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка – злоумышленники обманывают граждан, обещая помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092658-zvonili-kazahstancam-vymanivali-dannye-schetov-moshennicheskie-call-centry-likvidirovali-v-ukraine/

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