"Где деньги?": карагандинка записала видеозвонок, из-за которого чуть не лишилась 3 млн тенге

Интернет-мошенники пытались выманить у жительницы Караганды 3 млн тенге. Полицейские и работники банка помогли женщине сберечь деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 60-летняя жительница Караганды искренне поблагодарила сотрудников полиции и служащих банка, которые вернули ей немалую сумму. Она знала о деятельности интернет-мошенников, но не думала, что может попасться на их уловки.

"Мне на WhatsApp поступило сообщение якобы от имени руководителя нашего учреждения, что правоохранительные органы для предупреждения финансовых нарушений проверяют счета наших работников. Буквально через пятнадцать минут позвонил неизвестный, представился сотрудником силового ведомства и заявил, что через мой счет проходят денежные средства, поступающие от наркопреступлений", - рассказала женщина о том, с чего все началось.

По словам карагандинки, позвонивший интересовался, не передавала ли она кому-то свой ИИН.

"После со мной связался, как сейчас понимаю, мнимый представитель одного из банков и стал утверждать, что на мое имя оформлено уже восемь кредитов. Он уверил, что мне надо срочно взять в банке кредит, чтобы погасить образовавшуюся задолженность, тогда проблема будет решена. При этом как первый, так и второй предупреждали, чтобы я выполняла одно условие - никому не говорила об этом", - сообщила женщина.

Оба собеседника начали пошагово инструктировать женщину по мобильному телефону.

"Я пошла в один банк, в котором взяла кредит на три миллиона тенге и сразу его забрала наличными. Потом мне сказали зайти в другое финансовое учреждение и переслать на счет, номер которого скинули на WhatsApp. И вот там у меня возникли сомнения, они еще больше укрепились, когда оператор сообщила - переданный мне банковский счет находится за границей. Подошла начальник отделения, попросила объяснить, что произошло. Я ей все рассказала. И она вызвала сотрудников полиции", - рассказала женщина.

Прибывшие сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции разобрались в ситуации и помогли горожанке аннулировать взятый в банке кредит и закрыть счет.

"Если вам звонят неизвестные лица, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов и служащих банка, немедленно сообщите об этом в полицию", - предупредили в МВД.

На видеокадрах можно увидеть, как мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства и одетый в похожую форму, угрожал пожилой женщине. Он позвонил ей уже после того, как она ушла из банка, не переведя деньги.

"Вы же рядом сидели, зачем вы обманываете следствие? Это Ринат Канатович, вы узнали? Так в чем дело, что в банке произошло? Почему вы трубку не берете? Почему я не могу сейчас к вам дозвониться? Задан четко вопрос! Вы решили похитить государственную сумму? Вы у меня по 190-й статье за мошенничество сядете! Я задал вопрос: где деньги?" - отчитывает позвонивший уверенным и напористым голосом.

Недавно житель Петропавловска рассказал о своей беседе с "сотрудником службы безопасности". По телефону мужчину заверяли, что кто-то оформляет на его имя кредит. Но находчивый горожанин задал вопрос, на котором позвонивший "срезался" и не смог быстро придумать какой-то вразумительный ответ.

В апреле в Комитете национальной безопасности Казахстана сделали заявление из-за участившихся случаев мошенничества и подчеркнули, что сотрудники ведомства не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.

А в начале года сообщалось, что казахстанцы все чаще попадаются "на крючок" мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировали почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Следует учитывать, что в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.