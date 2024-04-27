246 млн тенге оказались должны казахстанцы из-за кредитной аферы

Пять человек предстали перед судом в Таразе по обвинению в мошенничестве в отношении 130 человек. Сумма ущерба составила 246 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, установлено, что подсудимая и 4 соучастника в группе лиц по предварительному сговору оформляли онлайн-кредиты на имя потерпевших, а затем путем обналичивания товара приобретали право на чужое имущество.

В результате преступных действий пострадали 130 человек, которым был причинен ущерб на сумму более 246 млн тенге.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями и другими вещественными доказательствами.

Еще 13 соучастников преступления были освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и возмещением ущерба.

В итоге главную фигурантку дела признали виновной по ст.190 ч.4 п.2 УК и назначили ей наказание в виде 8 лет колонии с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Три человека по ст.28 ч.5 - ст.190 ч.3 п.4 УК получили наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Еще одну обвиняемую по ст.28 ч.5 - ст.190 ч.2 п.1 УК приговорили к 2 годам лишения свободы.

"В ходе судебного разбирательства ущерб был частично возмещен, в отношении предпринимателей, принявших меры по возмещению ущерба и заглаживанию причиненного ущерба, в соответствии со ст.68 УК производство по делу прекращено. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в Жамбылском областном суде.

Добавим, что согласно ст.28 ч.5 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

По ч.4 п.2 мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

По ч.3 п.4 мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

А по ч.2 п.1 вышеуказанной статьи мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.